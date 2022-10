Spezielles Ausbildungsprogramm : Siempelkamp-Gießerei benötigt zusätzliches Personal

Die Siempelkamp Gießerei in Krefeld bildet in technischen Berufen aus. Ausbildungsleiter ist Eugen Müller. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Weltmarktführer für Handformgusslösungen informiert am 18. Oktober ab 11 Uhr über die Ziele, Inhalte und Voraussetzungen eines speziellen Angebotes.

Die Siempelkamp-Gießerei ist trotz aller Krisen in der Welt auf Wachstumskurs. Spätestens seitdem die beiden Geschäftsführer Dirk Howe und Georg Geier das Unternehmen wieder vom Kopf auf die Füße gestellt haben, arbeitet der Traditionsbetrieb erneut wirtschaftlich und behauptet sich dank seiner speziellen Fähigkeiten im Handformguss für Großteile bis zu einem Gewicht von 320 Tonnen erfolgreich im weltweiten Wettbewerb. Um die Position zu halten und auszubauen, bedarf es kenntnisreiches Personal.

Die Siempelkamp Gießerei geht im Herbst mit dem Angebot einer Teilqualifikation zum Gießereimechaniker in die Bildungsoffensive. Dazu informiert der Krefelder Weltmarktführer für Handformgusslösungen am 18. Oktober ab 11 Uhr über die Ziele, Inhalte und Voraussetzungen dieses Weiterbildungsangebotes. Die Veranstaltung findet auf dem Firmengelände an der Siempelkampstraße 45 in Krefeld statt.

Die ab 1. November gemeinsam mit dem Teutloff-Bildungszentrum durchgeführte abschlussorientierte Ausbildung richtet sich vor allem an Ungelernte oder Fachkräfte mit artfremden Berufsabschluss, die gerne in einem überdurchschnittlich vergüteten Handwerksberuf mit sehr guten Zukunftsaussichten arbeiten möchten. „Wir ermöglichen Menschen, die beruflich bislang weniger Glück hatten, den direkten Weg zu einem sicheren und überdurchschnittlich vergüteten Arbeitsplatz“, macht Siempelkamp-Giesserei-Geschäftsführer Dirk Howe deutlich und ergänzt: „Somit zeigen wir einmal mehr, dass die Siempelkamp Giesserei ein sozial verantwortungsvolles Unternehmen ist.“

Die Teilnehmer sind bereits während der sechsmonatigen Schulung bei der Siempelkamp Gießerei fest angestellt und können nach Abschluss der Teilqualifikation zum Gießereimechaniker (TQ 1) ein entsprechendes Zertifikat erlangen. Die Teilqualifikation besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. „Ziel dieser Weiterbildungsmaßnahme ist es, in kurzer Zeit Fachkräfte zu entwickeln, die über alle wichtigen Kompetenzen rund um unsere Formverfahren verfügen und direkt beruflich in die Siempelkamp Giesserei eingegliedert werden können“, erklärt Geschäftsführer Georg Geier. Bei der Gießerei profitieren sie von einer überdurchschnittlichen Vergütung und einer Anstellung beim „Weltmeister in Sachen Guss“.

Da die Gießerei auf Wachstumskurs sei, benötige sie aktuell wie in Zukunft neue Mitarbeiter für die Produktion. Diese könnten auch ohne entsprechende Berufsausbildung in der Gießereitechnik tätig werden, müssten aber die so genannte Teilqualifikation zum Gießereimechaniker absolvieren. Wer daran Interesse habe, sollte handwerkliches Geschick und Hands-On-Mentalität mitbringen. Für die Schulung relevante Materialien wie Fachbücher oder Arbeitskleidung würden von der Gießerei gestellt. Interessierte könnten sich ab sofort bei der Personalabteilung der Siempelkamp Gießerei melden, oder sich direkt auf der Homepage über das Bewerberportal auf diese Stelle bewerben, informierte ein Sprecher.