Bestes drittes Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte Outokumpu-Schulden gering wie noch nie

Noch nie war Outokumpu in den Monaten Juli, August und September erfolgreicher als in diesem Jahr. Der finnische Stahlkonzern verzeichnet das beste dritte Quartalsergebnis seiner Unternehmensgeschichte. „Wir erzielten ein bereinigtes Ergebnis vor Steuen und Gebühren in Höhe von 304 Millionen Euro. Das ist beste dritte Quartalsergebnis in der Geschichte von Outokumpu. Wir haben auch einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir unsere Nettoverschuldung auf ein Allzeittief von 90 Millionen Euro reduziert haben, und unsere Bilanz ist jetzt stärker denn je. Dadurch konnte der Vorstand von Outokumpu ein Aktienrückkaufprogramm von maximal 20 Millionen Aktien genehmigen“, berichtete ein Konzernsprecher. Gleichwohl bezeichnete Outokumpu seine Leistung im dritten Quartal lediglich als „solide“.