NRW-Gipfel in Gelsenkirchen Neue Wege aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China

Mit Christina Bäumer war eine Vertreterin der Region auch auf der Bühne präsent. Sie vertrat als Asia Business Advisor die Neusser Hager & Meisinger GmbH und diskutierte mit Monica Hermes (Wilo SE, Dortmund), Karsten Hauck (Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Kirchhundem) und Roland Mauss (Oryx Stainless AG, Mülheim a. d. Ruhr). Den Austausch über Chancen und Perspektiven im Asean-Geschäft moderierte Stefan Enders, Leiter des Bereichs International der IHK Mittlerer Niederrhein. Er machte das Potenzial der Staaten deutlich: „In diesen Ländern wohnen zusammen rund 670 Millionen Einwohner. Zwischen 2000 und 2019 lag das Wirtschaftswachstum in der Region im Durchschnitt bei knapp sechs Prozent.“ Nordrhein-Westfalen habe 2021 aus den Asean-Staaten Waren im Wert von rund 9,6 Milliarden Euro importiert und Waren im Wert von rund drei Milliarden Euro in diese Länder exportiert. „Und es gibt noch reichlich Luft nach oben“, so Enders.