Marcel Hahne ist neuer Vice President Sales Molkereigenossenschaft Arla hat einen neuen Vertriebschef

(sti) In der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods sind aus der Stadt Krefeld und vom gesamten Niederrhein etwa 460 Landwirte Mitglied. Sie haben jetzt einen neuen Vertriebschef für Deutschland bekommen. Marcel Hahne (44) sei seit Monatsbeginn neuer Vice President Sales bei Arla Foods Deutschland. In dieser Funktion verantworte er den gesamten Vertrieb des Marken- und Handelsmarkengeschäfts in Deutschland. Er berichte an Arla Foods Deutschland-Chefin Lillie Li Valeur und sei Teil des deutschen Managementteams, informierte ein Arla-Sprecher.