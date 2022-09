Lossprechungsfeier bei der Innung : Maler starten mit bestem Handwerkszeug

Krefeld Nachwuchs für das Maler- und Lackiererhandwerk in der Region: 24 neue Fachkräfte haben jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen. Innungen sprachen Fachkräfte los.

In der Region gebe es deutlich mehr offene Stellen als arbeitslose Menschen, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Arbeit sei zu haben und anzunehmen. Es sei wichtig, genau hier anzusetzen, betonte er. Noch vor 30 oder 40 Jahren habe es in vielen Berufen geradezu Bewerber-Schwemmen gegeben. Heute hingegen herrsche ein Mangel an Fachkräften – auch im Handwerk. „750.000 Menschen kommen jedes Jahr in Deutschland neu in Arbeit. 1,3 Millionen gehen aber in Rente. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn nicht jede Stelle besetzt werden kann“, sagte Petrauschke. Er wünschte den jungen Gesellen viel Freude an ihrem kreativen Handwerk und erinnerte daran, dass ein Lächeln die Arbeit jederzeit erleichtere.