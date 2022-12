Material steckt in nahezu jeder Windel Evonik macht gute Geschäfte mit Superabsorber aus Krefeld

(sti) Eine der Säulen des Erfolgs für den weltweit tätigen Evonik-Konzern sind zweifellos die Geschäfte, die er mit dem in Krefeld entwickelten Superabsorber macht. Das ist ein Feuchtigkeit aufnehmendes Material, wie es in jeder Babywindel zu finden ist und zum Beispiel auch als Katzenstreu Anwendung findet. Der Standort Krefeld am Bäkerpfad zählt zum Geschäftsbereich Perormance Materials: In dieser Division sei der Umsatz im dritten Quartal um 15 Prozent auf 903 Millionen Euro gestiegen – bei rückläufigen Verkaufsmengen. Gegenüber dem sehr starken zweiten Quartal habe sich die Lage normalisiert, der Umsatz liege leicht über dem Vorjahr. Bei Superabsorbern hingegen seiein die Umsätze durch höhere Verkaufspreise deutlich gestiegen. Das bereinigte Ergebnis sei infolge geringerer Produktmargen um 24 Prozent auf 74 Millionen Euro zurückgegangen.