Aus NRW kommen 41 Bundesbeste Edda Jabben in Berlin als eine von 216 bundesbesten Azubis geehrt

Eine von ihnen ist Edda Jabben. Die 22-jährige Krefelderin hat eine Ausbildung zur Textillaborantin im Rahmen eines Dualen Studiums an der Hochschule Niederrhein gemacht. „Was mir am meisten geholfen hat, war das gemeinsame Lernen mit meinen Kommilitoninnen. Man kann sich Dinge viel besser merken, wenn man mit anderen drüber spricht und sie sich gegenseitig erklärt“, nennt Edda Jabben ihr „Geheimrezept“ für ihre tolle Leistung. Aktuell studiert die Krefelderin Textiltechnik mit dem Schwerpunkt Textile Technologien an der Hochschule Niederrhein. Ihr Rat an Jugendliche: „Man sollte im jungen Alter nicht davor zurückschrecken, eine Ausbildung zu machen, auch wenn man studieren könnte. Mir persönlich wurde immer vermittelt, dass ich nach meinem Abi auf jeden Fall studieren sollte. Ich studiere zwar gerade, dennoch hat mir die Ausbildung viele Türen geöffnet.“ So habe sie während der Ausbildung Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gelernt und viele Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben gesammelt.