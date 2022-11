Seit mehr als 40 Jahren auch in Krefeld ansässig : Drägerwerke schließen erste neun Monate mit Defizit ab

Seit mehr als 40 Jahren auch in Krefeld ansässig

Krefeld Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um rund 18 Prozent zurück gegangen. Die Auftragslage des Unternehmens mit Sitz in Fichtenhain ist aber gut.

(sti) Die Auftragslage der Drägerwerke ist gut. Der Umfang ist in den ersten neun Monaten um rund sechs Prozent von 2,237 Milliarden Euro auf 2,424 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte ein Unternehmenssprecher jetzt mit. Der Umsatz und das Ergebnis seien jedoch deutlich zurückgegangen, informierte er weiter. Der Konzern schloss die ersten drei Quartale mit einem Minus von 148,3 Millionen Euro ab. Im Vorjahreszeitraum konnte er noch einen Gewinn vor Abgaben und Steuern in Höhe von 257 Millionen Euro ausweisen. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent zurückgegangen.

Die Drägerwerke mit Sitz in Lübeck sind seit mehr als 40 Jahren auch in Krefeld ansässig. 400 Mitarbeiter – davon 290 im Außendienst – sind seit dem Sommer 2018 in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Regionen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig.