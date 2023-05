Pläne für Krefelder Niederlassung Höhere Schornsteine für die DEW-Schmiede

Krefeld · Die Deutschen Edelstahlwerke sind ein Traditionsunternehmen am Standort Krefeld. Der alte Verwaltungsbau an der Gladbacher Straße bezeugt die Bedeutung als wichtiger Arbeitgeber bis heute. Erneut ist vieles im Wandel: In der Belegschaft, aber auch in der Infrastruktur im Werk.

10.05.2023, 05:15 Uhr

Die Schmiede der Deutschen Edelstahlwerke am Standort Krefeld sollen mit einer höheren Feuerungswärme aufgerüstet werden. Dazu muss als Folge auch die Schornsteinhöhe angepasst werden. Foto: DEW

Die Bäume wachsen bei den Deutschen Edelstahlwerken in Krefeld und an den anderen Standorten nicht in den Himmel. Im Gegenteil: Nach einer ersten Sparrunde mit Personalabbau und Lohnverzicht stehen erneut drastische Schritte bevor. Die nächsten Einschnitte für die Beschäftigten und für die Struktur stehen vor der Tür: Jeder zehnte Arbeitsplatz soll wegfallen. Außerdem wird die Gruppe zerteilt und zwei neue schlanke Einheiten gegründet. Dazu werden die Werke Krefeld und Witten sowie die in Siegen und Hagen zusammengelegt. 130 Millionen Euro sollen auf diese und andere Weise jährlich eingespart werden.