Hohe Energie- und Rohstoffpreise Krefelder Werkstoffhersteller Covestro erzielt ein Defizit von 272 Millionen Euro

„2022 war ein Jahr der Polykrise mit nie dagewesenen Herausforderungen für Covestro. Dies spiegelt sich entsprechend in unseren Ergebnissen für das Geschäftsjahr wider,“ sagte Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro. „Umso entschlossener haben wir im letzten Jahr gehandelt: Wir haben unseren Energieverbrauch gesenkt, Kosten eingespart und an der Weiterentwicklung unserer Produkte gearbeitet. Dabei haben sich unsere Vision der Kreislaufwirtschaft und unsere Strategie „Sustainable Future“ als starkes Fundament erwiesen. Wir richten unser Produktportfolio kontinuierlich auf nachhaltige Wachstumsmärkte wie der Windenergie oder Elektromobilität aus und bedienen den steigenden Bedarf an zirkulären Lösungen. Und eines ist klar: Unser Beitrag ist für eine nachhaltige Zukunft unabdingbar.“