Thorsten Tepper ist neuer Finanzchef Die Krefelder CiS Gruppe beruft neuen Finanzchef in die Geschäftsführung

Thorsten Tepper sei gelernter Bankkaufmann, Diplom Betriebswirt und Executive MBA (Master of Business and Administration) und habe sich in seinem Berufsleben einen großen Erfahrungsschatz im In- und Ausland angeeignet. Er habe sein umfangreiches Know-how in einer Düsseldorfer Bank, in internationalen Konzernen mit Verantwortung in mehreren Ländern bis hin zu inhabergeführten und international aufgestellten Familienunternehmen aufgebaut, heißt es weiter. Er sei Team-Player, liebe ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) und schätze eine werteorientierte, offene und ehrliche Kommunikation.