Veranstaltung von Krefeld Business : Von China bis Dänemark – Gespräche über Wege zu einer Smart City

Krefeld „Smart Cities International“ steht im Fokus der Krefelder Außenwirtschaftsgespräche. Krefeld Business präsentiert Impulse aus Kopenhagen, Sofia und Xuzhou.

(sti) Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, das in der Öffentlichkeit scheinbar wenig Interesse findet. Auch Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben im internationalen Vergleich die Zukunftstechnologie eher stiefmütterlich behandelt. Wie Städte in anderen Ländern das Thema aufgegriffen und ihren Weg zu einer Smart City beschritten haben, will Krefeld Business mit seinen Außenwirtschaftsgesprächen aufzeigen. Während bei dieser Veranstaltungsreihe üblicherweise ein Land oder ein Ländermarkt im Mittelpunkt steht, werden am Donnerstag, 22. September, von 16 bis 17.30 Uhr, diesmal Akteure aus unterschiedlichen Ländern virtuell zu Wort kommen. Die Teilnehmer dürfen sich auf Beiträge zu „Smart Cities International“ aus Kopenhagen, aus Sofia in Bulgarien und aus der chinesischen Stadt Xuzhou freuen.