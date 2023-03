Ausbau der zentralen Webplattform Die Bechtle AG will jetzt kleinere Unternehmen als Kunden gewinnen

Alexander Schweitzer, Geschäftsführer Bechtle direct Deutschland, hat Anfang 2023 die Verantwortung für die neue Kundenzielgruppe übernommen: „Im Vergleich zu IT-Einkäuferinnen und -Einkäufern aus dem Mittelstand oder in Konzernen sind bei den Verantwortlichen in kleineren Unternehmen der Wunsch nach persönlichem Kontakt und der Beratungsbedarf insbesondere bei Hardware weit weniger ausgeprägt“, erklärt der 41-Jährige. Bei der Weiterentwicklung der Plattform profitiert Bechtle von der Erfahrung im E-Commerce. So wickelte das vor 40 Jahren in Heilbronn gegründete IT-Unternehmen die erste Onlinebestellung bereits 1997 ab. Seitdem hat sich das Geschäft im IT-E-Commerce sehr erfolgreich entwickelt. So lag im Geschäftsjahr 2021 der Umsatz alleine in diesem Teilsegment bei annähernd zwei Milliarden Euro.