Niederlassung Rheinland betreibt rund 1200 Kilometer Autobahn Autobahn GmbH übernimmt Turbo-Ausgebildete mit Top-Noten

Die Jahrgangsbeste Alexa di Nicola wird nun als Straßenwärterin in der Autobahnmeisterei Düren arbeiten, während Sebastian Wolf in gleicher Funktion in der Autobahnmeisterei Mönchengladbach eingesetzt ist. Victoria Hansen und Rabiya Sarikaya kommen in der Niederlassungszentrale in Krefeld in der Abteilung Personal und Zentrale Dienste zum Einsatz.