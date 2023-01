Interface und Covestro sind beliebt bei ihren Angestellten Auszeichnungen für zwei „tolle Arbeitgeber“

Im deutschen Raum habe das Unternehmen dabei in vielen der untersuchten Bereiche besser als der Benchmark-Wert aller untersuchten Unternehmen abgeschnitten. Dafür dürfe Covestro nun ein Jahr lang den Status als „Top-Employer 2023“ tragen – in Deutschland, aber auch in den USA und China, heißt es. Insgesamt habe Top Employers Institute 2052 Unternehmen in 121 Ländern auf fünf Kontinenten ausgezeichnet, so die Verantwortlichen.