Wirtschaft in Krefeld Industriegasespezialist Messer beruft Virginia Esly in den Vorstand

Der Industrie-, Medizin- und Spezialgase-Produzent mit Kompetenzzentrum und Verwaltungsstandort an der Kleinewefersstraße neben und im K2 Tower in Krefeld ist ein Unternehmen, das mit lebensnotwendigen Gasen handelt. Messer betreibt in der Seidenstadt ein Technikum zur Entwicklung von Gasetechnologien. Außerdem sind dort insgesamt rund 150 Personen in den Bereichen Anwendungstechnik, Produktion, Ingenieurtechnik, Logistik, Verwaltung und Vertrieb sowie Unternehmenskommunikation beschäftigt.