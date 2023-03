Studie der IHK Mittlerer Niederrhein Krefeld ist bei ausländischen Firmen beliebt

Der Stärkemittelerzeuger Cargill hat seinen Konzernsitz in den USA, Stahlproduzent Outokumpu in Finnland, Kamerahersteller Canon in Japan, Baumaschinen-Produzent XCMG in China. Allesamt und noch viele ausländische Unternehmen mehr sind in der Stadt Krefeld mit zum Teil großen Werken vertreten und bieten somit tausende Arbeitsplätze.