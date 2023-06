Industrieumsatz unter dem Vorjahresquartalswert Die Umsätze der energieintensiven Industrien in Krefeld sinken

(sti) Die Industrieumsätze in Krefeld sind im Gegensatz zu denen in der gesamten Region zum Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken. Da energieintensive Branchen besonders in Krefeld von großer Bedeutung seien, zeige sich deren negative Entwicklung auch in den Umsatzstatistiken der gesamten Industrie dieser Standorte. In Krefeld liege der Industrieumsatz fast zehn Prozent unter dem Wert des Vorjahresquartals, der Auslandsumsatz sogar um 18,5 Prozent. „Beide Standorte (Krefeld und Rhein Kreis Neuss), geprägt durch international tätige und energieintensive Industrie, liegen damit deutlich hinter den NRW-Werten. Die aktuellen Probleme treffen die Region somit besonders hart“, erklärte Steinmetz. „Setzt sich die Politik nicht stärker für die Lösung der bestehenden Energieproblematik ein, sind unsere Industriestandorte schon mittelfristig in Gefahr“, warnt Steinmetz.