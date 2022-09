Galaxus will Mitarbeiter entlasten : Online-Versandhändler bietet „langsame Lieferung“ an

Besonders Montags ist im Lager von Galaxus sehr viel zu tun. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Online-Versandhändler Galaxus, der vom Standort Krefeld aus zukünftig in Europa expandieren möchte, hat einen neuen Service eingerichtet.

(sti) Statt Tempo und Expresslieferungen an die Kundschaft setzt die in der Schweiz ansässige Unternehmensgruppe ganz gegen die Branchengeflogenheiten auf Entschleunigung.

Ab sofort gebe es in den beiden Onlineshops Galaxus und Digitec im Check-out die Option „langsame Lieferung“: Wer ein Häkchen setze, entlaste die Logistik-Crew – besonders am geschäftigen Montag sowie am Abend, berichtete ein Galaxus-Sprecher. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit, das singt Balu der Bär im Dschungelbuch. Und jetzt kannst du das auch in unseren Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Das Häkchen setzt du, wenn du deine Bestellung nicht dringend brauchst“, formuliert Galaxus es salopp.

Die Produkte, die der Online-Versandhändler selbst auf Lager hat, dürfen dann ein oder zwei Tage später als üblich ankommen. Für Paketsendungen hat er also zwei bis drei Arbeitstage Zeit, bis das Paket im Briefkasten oder vor der Haustüre liegen soll.

Dank der Option könne er Lieferversprechen noch verlässlicher einhalten als in der Vergangenheit: „Nicht zufrieden sind wir vor allem an vielen Montagen, weil wir da zusätzlich die Bestellungen vom Wochenende abfertigen müssen“, sagte Philipp Mahler, der als Product Owner am neuen Shop-Feature mitgearbeitet hat. Eng werde es zuweilen auch am Abend kurz vor Bestellschluss: „Die Menge an Paketen ist da sehr schwer vorherzusagen.“ Die beiden Lager in Krefeld sind in Fichtenhain und seit kurzem auch in Hüls.