Apell des DGB in Krefeld „Hürden für die Frauen im Erwerbsleben beseitigen“

(sti) Am Ostwall. dem Sitz des Deutschen Gewerkschaftsbunds Ortsgruppe Krefeld, machen sich die Gewerkschafter Gedanken, wie dem Fachkräftemangel zu begegnen wäre. Nach dem Appell an die Arbeitgeber, mit attraktiven Werkswohnungen um Beschäftigte und Auszubildende zu werben, lenkt der DGB nunmehr den Fokus auf die Frauen. „Unverändert ist die Teilzeitbeschäftigung eine Frauendomäne“, fasst der Vorsitzende des DGB Krefeld, Philipp Einfalt, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zur Beschäftigung von Frauen in Krefeld zusammen. Über 72 Prozent der Arbeitsverhältnisse in Teilzeit werden demnach von Frauen ausgeübt. Insgesamt gingen in Krefeld 26.795 Menschen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Davon seien 27,3 Prozent Männer (7326) und 72,7 Prozent Frauen (19.469). Das zeige – in Anbetracht des sich immer weiter zuspitzenden Fachkräftemangels – das Potenzial, das in der Erwerbstätigkeit von Frauen stecke. „Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten“, so Einfalt.