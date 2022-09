Zweites Quartal mit Überschuss abgeschlossen : Die Swiss Steel AG  startet mit neuen Vertriebsstrukturen

Krefeld Die Swiss Steel AG aus der Schweiz hat das zweite Quartal dieses Jahres mit einem Überschuss vor Steuern und Abgaben in Höhe von 96 Millionen Euro abgeschlossen.

„Nach einem Jahr an der Spitze der Swiss Steel Group freue ich mich, dass sich meine anfänglichen Erwartungen bestätigt haben. Unser Konzern verfügt über ein enormes Potenzial – ein Potenzial, das wir im Zuge der Umgestaltung des Konzerns weiter ausschöpfen werden. Durch dieses Programm legen wir die Basis für eine vollständig integrierte Swiss Steel Group unter einer starken Marke. Wir machen Fortschritte in Richtung Konsolidierung der Aktivitäten auf Konzernebene“, erklärte Koch, der im Laufe seiner Karriere auch Station in Krefeld bei den deutschen Edelstahlwerken gemach hat.

