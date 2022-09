Aus den Krefelder Unternehmen : Hornbach feiert Samstag sein Jubiläum

Krefeld Der Hornbach- Baumarkt an der Mevissenstraße ist vor 25 Jahren eröffnet worden. Er hat sich im Wettbewerb bewährt und bietet mehr als 100 Menschen ein Arbeitseinkommen. Marktleiter Sebastian Deppe und sein Team feiern das Jubiläum mit der Kundschaft und einem bunten Programm.

Am 19. Februar 1997 hat das familiengeführte und börsennotierte Großunternehmen Hornbach seinen Markt an der Mevissenstraße in Krefeld eröffnet. Seitdem ist in der Nachbarschaft, aber auch in der Branche viel passiert, und so manches hat sich verändert: So hat die Stadt zum Beispiel dem skandalumwitterten Bordell die Betriebserlaubnis entzogen, der Holzhändler Roeren die Folgen des Großbrandes überwunden und sich neu und besser aufgestellt. Aus dem Real-Markt ist nach dem Verkauf der gesamten Kette durch die Metro-Gruppe eine Kaufland-Filiale geworden. Auch die Baumarktbranche selbst musste mit der Zeit gehen. Nachhaltigkeit von Materialien rückte stärker in den Fokus, und das energiesparende Dämmen wurde zum Credo.