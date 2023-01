Covestro im Chempark Schaumstoff-Revolution aus Uerdingen

Methylen-Diphenyldiisocyanat (MDI) – das ist ein Stoff, mit dem der SpezialchemieherstellerKostenpflichtiger Inhalt Covestro im Uerdinger Chempark sein Geld verdient. MDI ist ein wichtiger Rohstoff für Polyuretan-Hartschaum, der zum Beispiel zur Dämmung in Kühlschränken ebenso Verwendung findet wie als Formschaum in Autositzen. Damit der Stoff auch in Zukunft Absatz findet, muss Covestro auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft und seine Kundschaft hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz eingehen. Das macht der börsennotierte Konzern, indem er den Weg zur Kreislaufwirtschaft konsequent weiter verfolgt.