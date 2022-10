Coach für Unternehmen und Beschäftigte : Pola Jungmann beschreitet „Mutwege“

Pola Jungmann möchte mit fachlicher Expertise Führungskräfte und andere Mitarbeiter coachen und beraten. Foto: Petzold

Krefeld Als zertifizierter systemischer Coach hat sich Pola Jungmann selbstständig gemacht und gibt ihre langjährige Führungserfahrung im Personalbereich verschiedener Betriebe an andere weiter.

(WP) Was veranlasst eine Personalleiterin eines Konzerns, ihre Festanstellung freiwillig gegen die Unsicherheit einer Selbstständigkeit als Einzelunternehmerin und Coach von Mitarbeitern zu tauschen? „In einer Zeit, in der mittelständische Unternehmen in einem beinharten Wettbewerb um die wenigen Fachkräfte am Arbeitsmarkt ringen oder zumindest damit beschäftigt sind, die eigenen Mitarbeiter vor Abwerbung zu schützen, empfinde ich es als große Herausforderung, meine langjährige Führungserfahrung vor allem an Betriebe weiterzugeben, die diese dringend benötigen“, sagt die 45-jährige Betriebswirtin und gelernte Industrie- und Personalfachkauffrau Pola Jungmann.

„Für einen Coach nicht nur von Führungskräften, sondern von Mitarbeitern aller Ebenen bis zu den Auszubildenden, eröffnen sich viele Möglichkeiten, wie sich Betriebe als attraktiver und wertschätzender Arbeitgeber darstellen und von ihren Wettbewerbern abheben können.“ Als Themen, die extern unterstützt werden können, nennt sie Förderung von Persönlichkeitsentwicklung, von Kompetenz bei Change-Prozessen und in der Krisenbewältigung, von Kommunikations-, Kritik- und Teamverhalten, von Zeitmanagement, von Perspektiven und Karrierewegen. „Unter dem Strich: Ein Mehrwert für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer dank effizienter Strukturen und Arbeitsweisen, verbunden mit gegenseitiger Wertschätzung.“

Jungmann lässt eindringliche Zahlen sprechen. So seien 40 Prozent aller Mitarbeiter bereit, bei guten Angeboten ihren Job zu wechseln. Laut Aussagen in der ZDF-WISO-Sendung hätten überhaupt nur 17 Prozent der Arbeitnehmer noch eine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. „Das sind Alarmzeichen, denen Betriebe entgegensteuern sollten.“ Nur eine Möglichkeit des Business Coachings sei es, den Mitarbeitern durch intensive Gespräche das Gefühl zu vermitteln, an ihnen als Person ernsthaft interessiert zu sein und in das gemeinsame Verständnis füreinander zu investieren. Berücksichtigen sollten Betriebe außerdem, dass gerade jüngere Menschen heute eine andere Auffassung von der Vereinbarung von Beruf und Familie haben als früher. „Grund genug, um vor allem flexiblere Arbeitszeiten als Herausforderung zu begreifen.“

Aus der Not während der Corona-Pandemie geboren war das Homeoffice, in das Betriebe 25 Prozent ihrer Angestellten schickten. Die Folge sei, dass jetzt 56 Prozent diese Variante bevorzugen. „Diese Wünsche und Vorstellungen sollten moderiert werden“, empfiehlt Jungmann. „Es gibt viele ‚Mutwege‘, die beruflichen und auch persönlichen Belange der Mitarbeiter anzugehen“, sagt sie und erklärt damit auch den Namen ihrer Existenzgründung. Außerdem bietet sie Privatpersonen ein Coaching an, die mit ihrer Arbeit oder Lebenssituation unzufrieden sind und sich schwertun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jungmann nimmt sich in Betrieben als ehemalige Ausbildungsbeauftragte und Ausbilderin für die kaufmännischen Berufe auch der Betreuung und Begleitung der Auszubildenden an.

Kürzlich führte sie für einen Unternehmerverband eine dreitägige Azubi-Einführungsschulung als Trainerin durch, um die Anfänger in Kommunikation, Teamwork, Arbeitssicherheit und Umweltschutz auf ihre Ausbildung vorzubereiten. „Mit der Förderung der Sozialkompetenz kann man nicht früh genug anfangen.“ Für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wird mit all solchen Maßnahmen ein Mehrwert geschaffen. Führungskräfte sollen unter anderem Visionen entwickeln und Ziele vermitteln, motivieren, moderieren, sich selbst reflektieren und andere inspirieren. Gute Fachkräfte sind ein rares Gut. Sie zu binden und zu Höchstleistungen zu motivieren, verschafft Wettbewerbsvorteile. Um all das zu erlernen, sei ein externer Coach hilfreich. „Ich habe schon als Jugendliche Jugendgruppen betreut“, verweist sie darauf, schon immer gerne Menschen mit Empathie und gegenseitigem Vertrauen angeleitet zu haben.