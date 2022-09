Markus Kordel übernimmt Führung : CiS stärkt Geschäftsführung ihrer rumänischen Tochter

CiS electronik hat seinen Sitz in Krefeld-Fichtenhain. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

(sti) Die CiS-Gruppe mit Hauptsitz im Krefelder Süden und Produktionsstandorten in Deutschland, Tschechien und Rumänien verstärkt ihre Geschäftsführung für die rumänische Gesellschaft, der CiS automotive SRL. Der Alleingesellschafter CiS automotive GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Peter M. Wöllner, berief Markus Kordel für eine weitere Geschäftsführertätigkeit in der CiS automotive SRL in RO-Sibiu/Hermannstadt. Gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen vor Ort, Ioan-Marius Milonean, werde er die Geschicke der rumänischen CiS-Standorte leiten, teilte die CiS-Gruppe mit.