Entschädigung für Anfahrt zu auswärtigen Arbeitsplätzen Gerechtigkeitslücke auf dem Bau beseitigt

Eine Premiere für die Baubranche: Die Industrie-Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sieht den Erfolg für langjährigen Einsatz und die Beseitigung einer Gerechtigkeitslücke erreicht. Der Lohnzettel für Bauarbeiter in Krefeld sieht in einem entscheidenden Punkt jetzt anders aus. Zum ersten Mal bekommen sie im Februar eine Lohnabrechnung, auf der die Kilometer eine Rolle spielen, die sie im Januar auf ihrem Weg zu den Baustellen zurückgelegt haben. „Endlich gibt es eine Entschädigung für die Fahrstrecken und damit vor allem für die vielen Stunden, die Maurer, Betonbauer, Kranführer und Co. Monat für Monat auf der Straße unterwegs sind. Denn bislang hat ein Großteil der Bauarbeiter Zeit und Nerven investiert, um zu den Baustellen zu kommen. Und das alles zum Null-Tarif. Denn die meisten Bauarbeiter haben ihre Zeit für die Fahrten zur Baustelle dem Chef einfach geschenkt“, sagt Uwe Orlob, Bezirksvorsitzender der IG BAU Düsseldorf.