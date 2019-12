Kommunalpolitik : Wirrwarr um Weihnachtsmärkte: CDU schreibt an Oberbürgermeister

Krefeld Bei der Neuordnung der Weihnachtsmärkte fürs kommende Jahr hat sich die Stadtverwaltung kräftig verheddert. Das neue Konzept hakt. Die Vertreter des Besonderen Weihnachtsmarktes für soziale Zwecke, der klassische Weihnachtsmarkt gewerblicher Organisatoren an der Dionysiuskirche und der „Made in Krefeld Special Weihnachtsmarkt“ des Stadtmarketings haben unterschiedliche Interessen, die im Vorfeld offenbar nur unzureichend ausgelotet worden waren.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat schreibt in der Sache an Oberbürgermeister Frank Meyer. „Mit dem überraschenden Rückzug Ihrer Vorlage stockt der Prozess zur Zukunft der Krefelder Weihnachtsmärkte. Auch wenn wir die Wortwahl der FDP Ihres Vorgehens als „Chaosstrategie“ in der Härte nicht teilen, so sind wir über das Vorgehen dennoch überrascht, da es nicht nur die Politik, sondern auch die Bürgerschaft wie auch alle Akteure ratlos zurücklässt, die im kommenden Jahr einen Weihnachtsmarkt in Krefeld anbieten wollen“, erklären Fraktionschef Philibert Reuters und Ratsherr Walter Fasbender.