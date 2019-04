Stadterneuerung Uerdingen : Wirbel um Beiträge für Straßenumbau in Uerdingen

Krefeld Mit der Stadterneuerung können Straßenbeiträge auf Anwohner zukommen. Dagegen wehrt sich die IG Rheinstadt Uerdingen.

Anliegerbeiträge für Straßenbaumaßnahmen sind landesweit in der Diskussion – nun erfährt das Thema in Uerdingen eine Zuspitzung, die mit der Verschönerung des Stadtteils zusammenhängt. Tenor: Mit der Verschönerung sollen auf einzelne Immobilienbesitzer Straßenausbaubeiträge zukommen. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Rheinstadt, Klaus Elfes, hat jetzt einen Brandbrief an die Ratsfraktionen geschickt: „Es handelt sich um Maßnahmen, die allen Bürgern von Uerdingen zugutekommen werden. Eine einseitige Belastung der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigten halten wir deshalb für nicht sachgerecht und für unzumutbar.“

Dagegen wehren sich Klaus Elfes und die IG Rheinstadt Uerdingen. Elfes wirft der Verwaltung vor, dass mögliche Beitragserhebungen in den bisherigen Informationsveranstaltungen zum Handlungskonzept nicht erwähnt worden seien. „Erwähnt wurde lediglich die öffentliche Förderung des Landes NRW und ein Anteil, den die Stadt Krefeld zu übernehmen hat“, heißt es in dem Schreiben an den Rat, „die beabsichtigte Erhebung von Beiträgen bei Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten wurde nicht thematisiert und erst auf Anfrage bestätigt. Transparenz sieht anders aus.“ Die Beitragserhebung sei laut Kommunalabgabengesetzdes Landes NRW eine „Kann-Vorschrift“, so Elfes weiter.