Ratsherr Salih Tahusoglu Wir Krefeld – Rat soll gegen Surfpark stimmen

Ratsherr Salih Tahusoglu bemängelt, dass immer noch unbekannt sei, wer für die Finanzierung eines Surfparks am Elfrather See gerade stehen soll. Er und seine politischen Mitstreiter von der Wählergemeinschaft Wir Krefeld könnten nicht für ein so umstrittenes Projekt stimmen, wenn so viele und wichtige Fragen auch zum Umwelt-, natur- und Klimaschutz unbeantwortet bleiben. Er interpretiert das von der Stadt vorgelegte Gutachten, das rechtlich keine unüberwindbaren Hindernisse für eine Verwirklichung des Surfparks sieht, dennoch als Beweis dafür, „dass der Surfpark vom Rat abzulehnen ist“.