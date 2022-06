Krefeld grillt! : Zander-Canneloni im Wood-Wrap

Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor – für Jedermann.

Zubereitung: Grill auf 240 bis 250 Grad vorheizen. Wood-Wraps wässern. Alle Zutaten für die Sauce vermengen und kalt stellen. Zander in kleine Würfel schneiden und ca. 15 Minuten anfrosten im Tiefkühler. Meeresfrüchte abwaschen und trocken tupfen. Zander, Eiweiß, Brot und Zitronensaft im Cutter zerkleinern, nach und nach die Sahne dazu geben. Petersilie, Parmesan und Meeresfrüchte dazu geben, Cutter nur kurz laufen lassen, so dass die Meeresfrüchte noch erkennbar sind. Die Masse in den Spritzbeutel füllen und kalt legen. Wood-Wraps halbieren und oben und unten zu einer Rolle drehen – mit Büroklammern befestigen. Füllung in die Rolle geben, dabei etwa einen Zentimeter an den Enden frei lassen. Wraps auf den Grill bei direkter Hitze legen und Deckel schließen. Wenn die Wraps Farbe bekommen und leicht anfangen zu rauchen, Wraps indirekt etwa 10 bis 12 Minuten weiter grillen bei ca 120 bis 140 Grad.