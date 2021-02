Wintereinbruch in Krefeld : Rodel gut – Wärmezelt fürs Impfzentrum

Krefeld Mehr als 100 Mitarbeiter der GSAK sind seit Samstag im Winter-Dauerdienst. Sofern es Schnee und Eis zulassen, wird der öffentliche Nahverkehr am Montagmorgen auf allen Linien starten.

Des einen Freud, des andern Leid: Während am Sonntag zahlreiche Menschen den ersten richtigen Schnee in Krefeld bei Spaziergängen und Rodelausflügen seit Jahren genossen, wird der Start der Impfkampagne vom Wintereinbruch erschwert. Ein Wärmezelt, das am Samstag auf dem Sprödentalplatz neben dem Impfzentrum zusätzlich errichtet wurde, ist in der Nacht zu Sonntag unter der Schneelast wieder in sich zusammengesackt und wurde am Sonntag erneut aufgeblasen. Ein Stadtsprecher versicherte, dass der Platz rund um das Impfzentrum mit Beginn der Impfungen am Montag so geräumt ist, dass die Senioren, die als nächstes geimpft werden, sich sicher bewegen können. Nur: Kalt wird es natürlich. Für Montag sind Temperaturen bis minus 7 Grad vorhergesagt.