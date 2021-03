Wirtschaft in Krefeld : Ralf Wimmer übernimmt neue Aufgabe bei der Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Der promovierte Arbeitswissenschaftler aus Forstwald ist neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein mit Sitz am Ostwall.

Die Unternehmerschaft Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Ostwall hat mit Kirsten Wittke-Lemm nicht nur eine neue Hauptgeschäftsführerin, sondern auch einen neuen stellvertretenden Hauptgeschäftsführer: Ralf Wimmer. „Unsere 800 Mitgliedsunternehmen müssen große Herausforderungen bewältigen, sei es flexibles Arbeiten, Digitalisierung oder Corona. Wir unterstützen sie dabei tatkräftig“, benennt Wimmer sein Hauptanliegen als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Der Ingenieur mit akademischen Abschlüssen in Wirtschaft und Maschinenbau ist bei der Unternehmerschaft Niederrhein der Experte für Arbeitswissenschaft.

In der Unternehmerschaft Niederrhein ist der in Elsdorf bei Bergheim unweit der Erft aufgewachsene Ingenieur seit langem in Führungsaufgaben. Bereits 2010 macht ihn der damalige Hauptgeschäftsführer Hartmut Schmitz zum Patenbeauftragten von „Jugend forscht“. 2017 wurde Wimmer zum Geschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein berufen. „Das umfasst Tätigkeiten, denen ich bis zum heutigen Tag mit Freude nachgehe und an den Stellschrauben drehe, um das Thema Arbeitswissenschaft weiter nach vorne zu bringen“, sagt der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern, der heute in Krefeld-Forstwald lebt.