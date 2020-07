Trinkerszene in Krefeld : CDU zum Wildpinkeln am Lutherplatz: Probleme lassen sich nicht verstecken

Krefeld Die CDU begrüßt grundsätzlich den Einsatz einer mobilen Wache am Lutherplatz. „Allerdings scheint es jetzt dem Wahlkampf geschuldet zu sein, dass endlich mehr passieren soll, obwohl seit Jahren auf das Problem hingewiesen wird“, betont Ratsherr Daniel Wingenender.

Die Zustände am Lutherplatz spotten jeder Beschreibung: Jungen und Mädchen der dortigen Kindertagesstätte bietet sich täglich ein unwürdiges Schauspiel. Sie müssen unter anderem suchtkranken Personen bei der Verrichtung ihrer Notdurft zuschauen. Die CDU-Ratsmitglieder Daniel Wingender und Walter Fasbender sind über den plötzlichen Aktionismus des Oberbürgermeisters am Lutherplatz verwundert. „Grundsätzlich begrüßen wir dort den Einsatz einer mobilen Wache. Allerdings scheint es jetzt dem Wahlkampf geschuldet zu sein, dass endlich mehr passieren soll, obwohl seit Jahren auf das Problem hingewiesen wird“, betonte Wingender. Die CDU-Fraktion habe hier immer wieder Verbesserungen gefordert, sei es bei der Kontrolle der Trinkerszene als auch bei der Müllbeseitigung. „Noch vor kurzem haben wir mit der GSAK und dem Kommunalbetrieb gesprochen, und um eine bessere Reinigung gebeten. Dies wurde auch teilweise umgesetzt. Insgesamt muss es das Ziel sein, dass in Zukunft dort mehr kontrolliert wird und schneller sowie in kürzeren Abständen gereinigt wird“, mahnte Wingender.