Krefelder Gemeinschaftsprojekt : Wilde Bienen lieben roten Beton aus Krefeld

Krefeld Die Akteure aus Krefeld passen sehr gut zusammen: Die Betonmanufaktur Grellroth verwendet Farbstoffpigmente aus Uerdingen und stützt sich bei ihrem Engagement auf Erkenntnisse Krefelder Experten über Insektenschwund. Die Bienenhotels Marke Bauhaus sind etwas Besonderes.

Am Mittwoch stellten der Design-Professor Bernd Grellmann (Hochschule Niederrhein) und die Diplom-Designerin Diana Schmidt-Rothmeier sowie Christoph Schmidt aus dem Geschäftsbereich Inorganic Pigments des Spezialchemiekonzerns im Chempark am Rhein Nisthilfen im Bauhaus-Stil „made in Krefeld“ vor. Sie haben unterschiedliche Formen und Farben in Anlehnung an die Lehre des Bauhaus-Dozenten und berühmten Malers Wassily Kandinsky. Das Bienenhotel „beehaus“ gibt es mit quadratischer Front in Rot, mit kreisförmiger in Blau und dreieckiger in Gelb. Fast alle Bienen buchen rot.