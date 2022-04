48 neue Covid-19-Erkrankungen in Schulen : Wieder drei Corona-Todesfälle in Krefeld

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt in der Seidenstadt aktuell bei 568,7.

Drei weitere Corona-Todesfälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt. Nach Auskunft der Verwaltung starb eine 85-jährige Person mit schwerer Vorerkrankung. Die Person war keine Heimbewohnerin, der Impfstatus ist unbekannt. Eine weitere Heimbewohnerin ohne ausreichenden Impfschutz und mit schweren Vorerkrankungen starb im Alter von 93 Jahren. Die dritte im Zusammenhang mit Corona als verstorben gemeldete Person lebte ebenfalls im Heim, wurde 85 Jahre alt, war ausreichend geimpft, hatte schwerste Vorerkrankungen. Insgesamt 268 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. 109 neue Covid-19-Erkrankungen verzeichnet die Behörde am Dienstag, 26. April (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher sind insgesamt 61.489 Corona-Fälle gemeldet worden. Als aktuell infiziert gelten 1.796 Bürger, am Vortag waren es 2.068. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt bei 568,7 (Vortag 577,0). In den Kitas sind drei neue Coronafälle bekannt geworden. 48 neue Erkrankungen melden die Schulen. In den Kliniken in der Stadt liegen 47 Krefelder mit einer Corona-Infektion, drei auf der Intensivstation. Zwei Personen müssen beatmet werden.