Bundesverdienstkreuz Mit Herz und Händen

Am Tag vor Weihnachten vergangenen Jahres erhält Regina Leven einen überraschenden Brief. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe ihr Ende August den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, hinlänglich als Bundesverdienstkreuz bekannt, verliehen, heißt es darin. „Da habe ich erst einmal gedacht: Ja, das wüsste ich aber“, sagt Leven. Je genauer sie sich den Brief anschaut, desto plausibler erscheint ihr das Schreiben jedoch. Der Briefkopf, dazu das Logo des Landes Sachsen-Anhalts, wo sie vor ihrem Ruhestand in Magdeburg an der Hochschule gelehrt hat – das sieht doch ganz schön echt aus. Und das ist es auch: Im Mai dieses Jahres bekommt Regina Leven den Verdienstorden am Bande schließlich von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei einer Feierstunde überreicht.