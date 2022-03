Flüchtlinge aus der Ukraine in Krefeld angekommen : Wie man Ukrainern helfen kann

Krefeld Es gibt eine Fülle an privaten Hilfsinitiativen für ukrainische Flüchtlinge; viele Menschen wollen helfen, wissen aber nicht wie und wo. Es gibt Hinweise, wie man helfen kann. Wir stellen einige Wege und Ansprechstellen vor.

Wer Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen oder Wohnraum zur Verfügung stellen, kann sich beim Fachbereich Migration und Integration unter der Rufnummer 02151/86 44 44 oder per Mail an fluechtlinge@krefeld.de melden. Die Stadt bittet verspätete Reaktionszeiten zu entschuldigen. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist enorm, die Angebote werden zuerst sortiert und dann beantwortet.

Die Stadt weist darauf hin, dass es eine Reihe von rechtlichen und versicherungsrechtliche Fragen zu beachten gilt. Neuankömmlinge haben in der Regel keine Haftpflichtversicherung, Vereinbarungen über Miete und Nebenkosten muss man selber regeln. Ukrainische Flüchtlinge erhalten nach einigen Wochen Geld nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz. Auch sollte man an den Impfstatus der Ukrainer achten; die Ankömmlinge können sich unkompliziert ohne Termin und kostenfrei im Zentralen Impfzentrum im Seidenweberhaus impfen lassen. Die Ukrainer können sich zudem im Zentralen Testzentrum, Königstraße 192, zu testen lassen.

Hier sind Spendenwillige auf Privatinitiativen angewiesen; Nachfragen und Initiativen finden sich in den Zeitungen und den Sozialen Netzwerkern. Die Stadt vermittelt hier nicht; und es gibt keine offizielle Bedarfsbörse. Dies könnte sich in Krefeld aber bald ändern: Es gibt eine private Initiative, die in Zusammenarbeit mit der Stadt eine App entwickelt, auf der Menschen Hilfe anbieten oder nachfragen können – so können Sach- und Geldspendenwillige ihre Gaben gezielt weitergeben. Wir werden berichten, wann die App zur Verfügung stellt; es wird wohl einige Wochen dauern.

Die Stadt ist auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die den sogenannten Welcome-Point am Krefelder Hauptbahnhof unterstützen. Die Arbeitsgemeinschaft der Krefelder Wohlfahrtsverbände hat mit der Stadt diesen Anlaufpunkt für Flüchtlinge am Hauptbahnhof eingerichtet. Gesucht werden nun Helfer, die Montag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in zwei- bis vierstündigen Schichten unterstützen können. Hier geht es um eine lebendige Willkommenskultur: Die Helfer bieten zum Beispiel warme und kalte Getränke sowie Sitzmöglichkeiten an und zeigen die Wege zu den Toiletten. Wer Interesse hat, kann sich unter Tel. 02151/ 3632029 melden oder per Mail an integrationsagentur@diakonie-krefeld-viersen.de wenden.