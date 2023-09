Special Olympics in Berlin Wie Krefeld seine Helden feierte

Info

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander an. Mit mehr als sechs Millionen Athleten und Unified Partnern, mit einer Million Coaches und Freiwilligen tragen die Special Olympics jedes Jahr über 30 olympische Disziplinen und mehr als 100.000 Spiele aus. Im Juni 2023 fanden die Special Olympics World Games erstmals in Deutschland statt – in Berlin.

Infos: www.specialolympics.org/ oder specialolympics.de

Die Lebenshilfe Krefeld e.V. ist ein eingetragener Verein mit knapp 600 Mitarbeitern, die in sechs Wohnhäusern, zwei Kindertagesstätten und im Pflegedienst Menschen mit Behinderung ambulant und stationär unterstützen. www.lebenshilfe-krefeld.de