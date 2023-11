Welche Förderinstrumente es gibt Wie Krefeld die hohe Quote der Schulabbrecher senken will

Fasst man den Bericht der Schulexperten in der Verwaltung zusammen, kann man sagen: Krefeld muss rennen, um auf der Stelle zu bleiben. Seit fast 20 Jahren liegt die Quote der Schulabbrecher in Krefeld konstant bei 8,9 Prozent; auch die Abschaffung der Hauptschule hat hier statistisch nachweisbar weder einen Sprung nach oben noch nach unten bewirkt. Was sich aber geändert hat, ist die Sozialstruktur in Krefeld: Die Zahl der Einwanderer ist seit 2014/15 und jetzt noch einmal sprunghaft gestiegen – „wenn wir nicht all die Maßnahmen ergriffen hätten, die wir ergriffen haben, läge die Abbrecherquote deutlich höher“, schätzt Stadtdirektor Markus Schön. Die Strategie der Stadt ist klar: Schüler, die es in der Schule nicht schaffen, die nicht zur Schule gehen oder sonstwie ohne Abschluss bleiben, müssen höchstindividuell betreut und begleitet werden, wenn sie nicht zu Langzeit-Sozialhilfeempfängern werden sollen.