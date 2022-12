650 Jahre Krefeld Wie Krefeld Geschichte schrieb – die wichtigsten historischen Ereignisse

Der Krefelder Historiker Stefan Kronsbein hat ein Jahrtausendereignis entdeckt: einen Sturm, der am 9. November 1800 halb Europa mit ungeheurer Kraft verheert. Auch für Krefeld entdeckte er Hinsweise auf den Sturm. „Wenn man alles überblickt, kann man nur sagen: Dagegen war der Orkan Kyrill ein Windchen“, resümiert Kronsbein. Eine zeitgenössische Beschreibung lautet: „Zu Crefeld richtete er während seiner eilfstündigen Dauer die mannichfaltigsten Verheerungen an, stürzt die weniger festen und soliden Hauser ganz um, und riß von den andern die Dächer herab. Der Rhein begrub in seiner ungestümen Wuth alle Fahrzeuge und Barken ohne Ausnahme in seinen tobenden Fluthen; und ein heftiger Regen, der bis 10 Uhr Abends anhielt, vollendete den Umsturz der erschütterten Häuser.“