Solidarität und Gedenken So hilft Krefeld den Erdbebenopfern

Das Mitgefühl für die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien ist in Krefeld groß. Viele Hundert Menschen haben ihre Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen gezeigt und sich am Mittwochabend auf dem Von-der-Leyen-Platz versammelt. Oberbürgermeister Frank Meyer hatte gemeinsam mit der Union der Türkischen und Islamischen Vereine in Krefeld zu einer Gedenkveranstaltung für die Erdbebenopfer eingeladen, um gemeinsam ein Signal der Solidarität und des Mitgefühls an die Menschen in den betroffenen Gebieten zu senden. Meyer hatte auch die christlichen Kirchen, die Jüdische Gemeinde und die Aleviten eingeladen. Gemeinsam sprachen alle ein Interreligiöses Gebet für die betroffenen Menschen im Südosten der Türkei und im Norden Syriens gesprochen.