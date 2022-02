Offenlage des Bebauungsplans : Wie FFF die Stadt doch noch bezwingen will

Für Fridays for Future ist der Surfpark eine Nagelprobe für Generationengerechtigkeit im Klimaschutz. Das Foto zeigt eine Szene von einer Freitagsdemonstration im Jahr 2019. Foto: BMMG

Krefeld Mit einer Stellungnahme zum Surfpark, die auch an die Bezirksregierung geht, will Fridays for Future den Surfpark doch noch verhindern. Es geht um Rechtliches bis hin zu gesundheitsschädlicher Angst vor dem Klimawandel.