Stadtteilkirmes : Wie Fischeln seine Kirmes retten will

Krefeld Eine Umfrage des Bürgervereins ist nicht nur für Fischeln interessant: Allenthalben kämpfen Stadtteilkirmesse um Konzepte. Die Sorge um die Kirmes geht Hand in Hand mit der Sorge um die Identität eines Stadtteils.

Die Sorge um die Stadtteilkirmessen geht in ganz Krefeld um: bekanntlich hat die Stadt im November 2018 ein Konzept zur Rettung dieser Institution vorgelegt, die immer noch als Identitätsmerkmal der Stadtteile wahrgennommen wird – Titel des Papiers: „Segeln Sie mit uns in ein neues Kirmeszeitalter“. Der Bürgerverein Fischeln hat nun eine Umfrage zur Kirmes in Fischeln ausgewertet. Einer der herausragenden Punkte: Es geht den Menschen nicht nur um die Kirmes, sie sorgen sich um die Identität ihres Stadtteils. Fischeln werde durch den Verlust seines Dorfcharakters unattraktiver, heißt es in den Antworten; die Kirmes könne da nicht mehr gegensteuern; auch deshalb, weil der Charakter als Treffpunkt schon an mangelnden Sitzgelegenheiten scheitere. Zugleich ist der Wunsch nach Beibehaltung der Tradition groß: Die Kirmes soll nach der überwiegenden Zahl der eingegangenen Rückmeldungen bleiben. Die Ergebnisse im Einzelnen: