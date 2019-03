Mehr als 200 Fälle in 2018: Wie der Weiße Ring Opfern von Gewalt hilft

Mehr als 200 Fälle in 2018

Krefeld Zum Tag des Kriminalitätsopfers informiert der Verein über seine Arbeit. Nur einer von 20 Betroffenen sucht nach einer Straftat dort Hilfe – dabei gibt es gute Gründe.

Eine ältere Dame wird in der Krefelder Innenstadt überfallen, ein Mann reißt ihr die Handtasche vom Arm und rennt weg. Zeugen rufen die Polizei, Wochen später wird der Täter gefasst. Für die Polizei ist das Alltag, der Fall landet irgendwann im Archiv. Die Seniorin hingegen leidet noch lange unter den Folgen, vielleicht ein Leben lang. Sie geht nicht mehr vor die Tür, hat Angstzustände. Helfen kann der Weiße Ring, ein Verein, der Kriminalitätsopfer nach der Tat unterstützt. „Wir haben für Opfer von Gewalt eine starke Lobby“, sagt Walter Domröse, ein pensionierter Kriminalbeamter, der die Außenstelle in Krefeld leitet. Zum Internationalen Tag des Kriminalitätsopfers haben er und seine Kollegin Eliane Vogt die Arbeit des Weißen Rings nun vorgestellt.

2018 wurden in Krefeld knapp 4000 Menschen Opfer einer Straftat. Nur 205 davon haben sich beim Weißen Ring gemeldet. In der Hälfte aller Fälle ging es um Diebstahl oder Sexualstraftaten. „Wir können nur mutmaßen, woran es liegt, dass sich nur so wenige melden. Vielen wird es peinlich sein, Opfer geworden zu sein – oder sie suchen die Schuld bei sich.“