Einzelhandel öffnet : Die Not mit Desinfektionsmitteln: Wie der Handel sich vorbereitet

Die Not mit Desinfektionsmitteln: Wie der Handel sich vorbereitet

Öffnen ab Montag etwas früher, dafür zunächst nur bist 17 Uhr: Thomas und Anja Lache in dem Marc O‘Polo-Geschäft an der Königstraße. Foto: Jens Voss

Krefeld Krefelds Einzelhändler bereiten sich auf die Wiedereröfnung am Montag vor. Es geht um Abstand, Mundschutz und Handdesinfektion. Klare Regeln gibt es nicht.

Alle reden von „strengen Sicherheitsstandards“ – doch was damit gemeint ist, ist durchaus unklar. „Es gibt kein festes Regelwerk“, sagt Thomas Lache, Inhaber von Marc O’Polo an der Königstraße. Er bereitet sich wie alle Einzelhändler Krefelds, deren Geschäfte weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, auf die Wiedereröffnung seines Geschäfts am Montag vor. „Wir sind von unserem Partner Marc O’Polo wirklich gut ausgestattet worden“, berichtet er; „wir bekommen ein Paket mit Desinfektionsständer; Abstandshaltern und Bodenmarkierungen. Das haben wir dann auch für den Hilfiger- und den Maerz-Store adaptiert.“