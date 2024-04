Große Show in der Niederrheinhalle Krefeld Alpakas lassen viele Herzen höher schlagen

Ein kurzes Winken von Barbara Hetherington und der Züchter mit der Katalognummer 109 betritt mit seinem Alpaka den Ring. Mit aufmerksamen Blicken verfolgt nicht nur die Richterin das Tier. Die auf den Tribünen der Niederrheinhallen sitzenden Besucher sind nicht minder aufmerksam. Während sich die einen einfach nur an dem Alpaka erfreuen, führen andere leise Fachgespräche mit Kommentaren zum Tier. In diesen ersten Minuten ist es das Gangbild, das in den Mittelpunkt der Bewertung durch die Engländerin rückt. Aufreihen auf der Mittellinie des Ringes ist angesagt, und Hetherington winkt das nächste Tier herein. Vier stehen am Ende im Ring Zähne und Körperbau werden beurteilt, bevor es zu einem weiteren Hauptkriterium beim Richten der vorgestellten Zuchttiere kommt: das Fell. Für die Laien, die die Bewertungen verfolgen, wird schnell klar, was es mit der weiß-schwarzen Manschette auf sich hat, die die Richterin am linken Unterarm trägt. Dort nimmt Hetherington die von ihr aus dem Alpakavlies herausgezupften Haare ins Visier. Je nach der Farbgebung des Tieres nutzt sie dabei die schwarze bzw. die weiße Seite, um sie entsprechend zu begutachten.