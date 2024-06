Radschnellweg durch Krefeld Wichtiger Lückenschluss in Oppum für Krefelder Promenade

Beim wohl größten und teuersten Krefelder Infrastruktur- und Freizeitprojekt gibt es Fortschritte. Der nächste Entwicklungsschritt für die Krefelder Promenade als 14,5 Kilometer langer Radschnellweg zwischen Forstwald und Uerdingen durch die Krefelder Innenstadt steht an: der wichtige Lückenschluss zwischen den beiden fertiggestellten Promenaden-Abschnitten in Oppum/ Linn sowie Hauptfeuerwache/ Dießemer Bruch. Dafür werden Arbeiten an einer Rampe erfolgen. Im weiteren Verlauf soll die Promenade über die Straßen Trift, Weiden, Hochfelder Straße und Kuhleshütte führen. Außerdem sollen die Schrankenanlagen auf dem Teilstück Oppum/ Linn in einem nächsten Schritt so umgestaltet werden, dass Radfahrer die Promenade in diesem Bereich komfortabler nutzen können (wir berichteten).