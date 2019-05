Rechtsstreit in Krefeld : Wettbürosteuer - Stadt gewinnt vor Verwaltungsgericht

Krefeld Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Die überarbeitete Krefelder Satzung für die Erhebung einer Wettbürosteuer ist rechtmäßig. Das habe das Verwaltungsgericht Düsseldorf nun entscheiden, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Zuvor hatten seit Frühjahr 2018 mehrere Betreiber in Krefeld ansässigen Wettbüros über ihre Rechtsanwälte vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen die Steuerbescheide der Stadt Krefeld erhoben. Rechtsgrundlage der beklagten Bescheide ist die von der Stadt Krefeld in Anlehnung an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29. Juni 2017 neu gefasste und am 9. März 2018 in Kraft getretene neue Krefelder Wettbürosteuersatzung. Diese hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen.