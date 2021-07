Naturschutzbund Krefeld : Wettbewerbsfrist endet: „Ihr Vorgarten für Schmetterlinge“

Krefeld Der Naturschutzbund Krefeld ruft zur Teilnahme an der zweiten Runde der Aktion für Artenvielfalt und Klima auf. Bis zum 31. Juli können Beiträge eingereicht werden.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, an dem 36 Krefelder Vorgartenbesitzer teilgenommen hatten, geht es nun auf die Zielgerade. Wie immer gehe es darum. gemeinsam für ein besseres Klima zu sorgen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und jeder Beitrag, egal wie klein er sein möge, zähle. Und so würden auch in diesem Jahr wieder Krefelder Vorgartenbesitzer eingeladen, ihre Vorgärten so zu gestalten, dass sie im Verlauf des Jahres durch ihre Pflanzenvielfalt möglichst vielen Tieren Nahrung böten. Durch die Pflanzenvielfalt werde Insekten, Schmetterlingen und Vögeln der nötige Lebensraum gegeben, und somit werde auch ein klimafreundlicher Vorgarten geschaffen, der Tieren und Menschen nutze. Ein naturnaher Vorgarten sei nicht nur ein wichtiger Lebensraum für Insekten und Vögel, sondern auch eine Oase für Auge und Nase, so der Naturschutzbund.