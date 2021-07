Wettbewerb von Stadt und Currenta : 20.000 Euro für elf Nachhaltigkeitsprojekte in Krefeld

Eine Pflegestelle für Igel ist eines der Projekte, das gefördert wird. Foto: Schaulandt, Oliver

Krefeld Die Jury des Wettbewerbs „Nachhaltig besser – in Krefeld“ von Currenta und Stadt hat die Gewinner bekannt gegeben. Insgesamt 20.000 Euro fließen in elf Projekte.

(RP) Die Gewinner des gemeinsamen Wettbewerbs „Nachhaltig besser – in Krefeld“ von Chempark-Betreiber Currenta und Krefelder Stadtverwaltung stehen fest. Die Jury hat unter den zahlreichen Bewerbungen insgesamt elf Teilnehmerprojekte ausgewählt, die nun eine Förderung erhalten. Jedes Projekt hat einen eigenen Ansatz, Nachhaltigkeit wird auf verschiedene Weisen interpretiert – an vielen Stellen im Krefelder Stadtgebiet können nun Ideen umgesetzt werden. Krefeld wird so „nachhaltig besser“.

Von der Resonanz auf den Aufruf zeigt sich die Jury mit Dezernentin Sabine Lauxen, Mario Bernards als Leiter Politik- und Bürgerdialog bei Currenta, Julia Müller als Vorsitzender des Umweltausschusses der Stadt Krefeld sowie Darina Finsterer als Projektmanagerin Fairer Handel und Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung begeistert. „Es ist klasse zu sehen, wie viele Ideen für mehr Nachhaltigkeit in unserer Stadt durch diesen Wettbewerb umgesetzt werden können. Alle Bürger unserer Stadt sind in der Verpflichtung, die Bemühungen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu verstärken. Wir sollten diesen Wandel aber positiv als eine Chance begreifen. Die Projekte, die mithilfe der Wettbewerbsförderung nun unterstützt werden können, sind konkret und lebensnah“, sagt Sabine Lauxen, zu deren Geschäftsbereich auch der Stab Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehört.

Im Wettbewerb „Nachhaltig besser – in Krefeld“ waren Ideen für nachhaltige Projekte gesucht worden, die in der Stadt umgesetzt werden können. Angesprochen waren sowohl die Krefelder Bürger als auch die Vereine, Initiativen und Unternehmen in der Stadt. Der Chemparkbetreiber Currenta stellte dafür insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung, die nun zweckgebunden für die Umsetzung der im Wettbewerb ausgewählten Projekte eingesetzt werden sollen. Die Teilnehmenden waren aufgerufen, ihre Ideen in einer kurzen Projektskizze darzustellen.